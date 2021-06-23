Происшествия

Пскович попался на краже алкоголя из магазина

В Пскове росгвардейцы задержали местного жителя, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцам поступило сообщение о том, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, они задержали 31-летнего псковича, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, но не заплатил за них.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.