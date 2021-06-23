Происшествия

Фальшивые деньги поступили из районов в Псков и Великие Луки

Фальшивые банкноты обнаружили в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, сотрудники финучреждения областного центра выявили тысячерублевую купюру с признаками подделки. По имеющимся сведениям, она поступила в партии выручки из магазина в Печорах. А в одной из организаций Великих Лук нашли выручке пятитысячную поддельную купюру. Она поступила из Невеля.

По данным фактам проводятся проверки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.