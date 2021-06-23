Происшествия

Мужчина утонул в Усвятском районе

Тело мужчины нашли в протоке, соединяющей озера Узмень и Малое Усвятское. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

Фото: газета «Новая жизнь»

Утром 23 июня в полицию обратились жители поселка Усвяты и сообщили, что, предположительно, утонул мужчина 1982 года рождения. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и опросили очевидцев, которые уточнили, что на момент купания мужчина находился в нетрезвом состоянии.

«Поиски затруднялись неравномерностью дна на данном участке водоема, в отдельных местах глубина достигает трех метров.

В 16:00 тело погибшего было найдено», - говорится в сообщении.