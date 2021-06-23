Происшествия

В Кунье мужчина облил сожительницу кипятком, ударил поленом и ножом

Жителя Куньинского района осудили за два факта причинения легкого вреда здоровью сожительнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

11 декабря 2020 года около 15.00 в одной из деревень Куньинского района мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с пьяной сожительницей. В ходе конфликта в квартире он ударил ее ножом в шею. Женщина получила телесные повреждения в виде колото-резаной раны.

В тот же день около 17.00 мужчина взял с газовой плиты кастрюлю с варившимся в ней картофелем и вылил содержимое сожительнице на лицо. Женщина получила термические ожоги лица 1-й и 2-й степеней с отеком, в том числе в области правого глаза.

Затем женщина выбежала из квартиры на улицу. Мужчина побежал вслед за ней, взял в правую руку деревянное полено и ударил сожительницу сзади по голове.

Мужчину признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ. С учетом позиции прокурора суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.