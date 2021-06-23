Происшествия

Перевозку почти 8 кг лекарств и БАДов пресекли псковские таможенники

Сотрудники таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска «Шумилкино» в Печорском районе и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли незаконный вывоз 574 упаковок с лекарственными препаратами и биологически активными добавками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

В кабине транспортного средстве, которым управлял гражданин Литвы, нашли более 7,7 кг лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Часть упаковок с мазями, растворами для инъекций, настойками, суспензиями, каплями, таблетками и капсулами водитель скрыл от таможенного контроля в торпеде под панелью магнитолы и в боковом наружном ящике.

«По словам водителя, противомикробные, противогрибковые, сердечные и другие лекарственные средства он вез для личного пользования своей семье, - рассказала начальник таможенного поста Анна Калашникова. - Среди лекарств имеются и рецептурные препараты. Водитель пояснил, что спрятал упаковки с лекарствами от таможенников сопредельного государства, опасаясь, что такое количество таблеток, ампул, бутылочек и тюбиков не разрешат ввезти в Эстонию».

Исходя из количества и характера перемещаемого товара, данную партию лекарственных средств признали не для личного пользования.

В отношении иностранца возбудили два дела об административном правонарушении: по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию) и по части 2 статьи 16.1 КоАП России (сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайника и иных способов, затрудняющих их обнаружение). Назначена товароведческая экспертиза, добавила Наталья Князева.