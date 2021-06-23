Происшествия

Апатрид предстанет перед судом за избиение мужчины в Крыпецком монастыре

65-летний мужчина, не имеющий гражданства России, предстанет перед судом за причинения тяжкого вреда здоровью мужчине в Крыпецком монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

31 июля 2020 года, между обвиняемым и потерпевшим, которые находились в помещении комнаты жилого блока Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого мужского монастыря произошел конфликт в результате личных неприязненных отношений. В ходе ссоры обвиняемый причинил потерпевшему телесные повреждение, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело направили на рассмотрение по существу в Псковский районный суд.