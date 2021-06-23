Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
БОПЭТ цифры и факты
Ужин на свежем воздухе
«Зенча» идем на завод
Модно и практично
Факторинг: отсрочка платежа отменяется
президент наградил руководителя «Псковстройпроекта»
Профсоюзный акцент
Сохраним планету вместе
Компьютерная академия «ШАГ» - возможности для будущего
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
чем занять ребенка летом
 
 
 
ещё Происшествия 23.06.2021 13:590 В Псковской области возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки аэростата 24.06.2021 21:580 В Ленобласти три человека погибли при крушении вертолета Росгвардии 24.06.2021 21:470 Интерактив: Последствия урагана в Себежском районе 24.06.2021 21:290 Нетрезвый житель Дедовичского района сломал челюсть сожительнице 24.06.2021 18:460 Апатрид предстанет перед судом за избиение мужчины в Крыпецком монастыре 24.06.2021 18:210 5,5 лет проведет пскович в колонии за граффити с рекламой наркотиков
 
 
 
Самое популярное 22.06.2021 20:3339 Псковский губернатор подписал указ о новых ограничениях из-за коронавируса 24.06.2021 11:3110 Роспотребнадзор уточнил, при каких условиях в Псковской области введут локдаун 20.06.2021 22:2727 Михаил Ведерников назвал критической ситуацию с коронавирусом в Псковской области 17.06.2021 14:144 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 22.06.2021 16:354 Главный пульмонолог Псковской области рассказала о новых симптомах коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Ленобласти три человека погибли при крушении вертолета Росгвардии

24.06.2021 21:58|ПсковКомментариев: 0

Вертолет потерпел крушение в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главк МЧС по региону.

«Поступила информация об упавшем вертолете Ми-8. На место выехали подразделения», - сказал собеседник агентства.

Потерпевший крушение в Ленинградской области Ми-8 принадлежал Росгвардии, уточнили в Северо-Западном округе Росгвардии.

«В Ленинградской области потерпел крушение транспортно-боевой вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии. По предварительным данным, экипаж в составе трех военнослужащих погиб», - сказали в ведомстве и добавили, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Транспортно-боевой Ми-8 считается одним из самых массовых вертолетов в российских силовых ведомствах. Экипаж - три человека.

Теги: #происшествие #Ленинградская область
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы отстранение граждан от работы при отказе вакцинироваться от коронавируса?
В опросе приняло участие 733 человека
24.06.2021, 21:580 В Ленобласти три человека погибли при крушении вертолета Росгвардии 24.06.2021, 21:470 Интерактив: Последствия урагана в Себежском районе 24.06.2021, 21:290 Нетрезвый житель Дедовичского района сломал челюсть сожительнице 24.06.2021, 21:110 Более 13 миллионов рублей налогов заплатили самозанятые в Псковской области
24.06.2021, 20:550 Псковавтодор выровнял участок Гдовской трассы в Псковском районе 24.06.2021, 20:410 Артисты из Астрахани постараются не разочаровать псковичей 24.06.2021, 20:260 Два памятных знака планируют установить в Пскове 24.06.2021, 20:080 Над Чудским озером сняли торнадо. ВИДЕО
24.06.2021, 19:560 Общественник оценил работу МРЭО ГИБДД Псковской области 24.06.2021, 19:461 В Северной Корее казнили десять человек за тайное использование телефонов 24.06.2021, 19:430 Инвалиды теперь могут покупать онлайн льготные билеты на поезда дальнего следования 24.06.2021, 19:340 Водитель пострадал в столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Печорском районе. ФОТО
24.06.2021, 19:220 Около 200 бюджетных мест для программистов предусмотрят в Пскове в этом году 24.06.2021, 19:020 Весь театральный мир следит за тем, что происходит в Пскове - режиссер из Астрахани 24.06.2021, 18:5610 Вакцинация, которую мы заслужили 24.06.2021, 18:460 Апатрид предстанет перед судом за избиение мужчины в Крыпецком монастыре
24.06.2021, 18:372 Олег Брячак: Никого нельзя принуждать к вакцинации 24.06.2021, 18:210 5,5 лет проведет пскович в колонии за граффити с рекламой наркотиков 24.06.2021, 18:120 Появятся ли обнаженные артисты на гастрольных спектаклях, рассказали артисты Астраханского театра 24.06.2021, 17:531 32 новых тепловоза пополнили локомотивное депо Великих Лук
24.06.2021, 17:390 Дмитрий Месхиев позавидовал интересу, который проявили псковичи к гастролям Астраханского театра 24.06.2021, 17:286 Олег Брячак: Политики пытаются списывать свои недоработки на давление администрации 24.06.2021, 17:210 Перевозку почти 8 кг лекарств и БАДов пресекли псковские таможенники 24.06.2021, 16:590 В Кунье мужчина облил сожительницу кипятком, ударил поленом и ножом
24.06.2021, 16:330 Международные эксперты признали Tele2 лучшей по доступности 4G 24.06.2021, 16:290 В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковской области закончится 30-градусная жара 24.06.2021, 16:106 Александр Котов: Период до выборов нужно пройти в кропотливом труде 24.06.2021, 16:070 Боеприпасы в кармане пиджака довели жителя Дедовичского района до суда
24.06.2021, 16:020 Водоемы Псковской области прогрелись до 26°C 24.06.2021, 15:593 Три псковских коммуниста могут войти в список КПРФ на выборах в Госдуму 24.06.2021, 15:442 Руины в центре Пскова планируют сделать «местом силы» 24.06.2021, 15:420 Подать заявку на конкурс профессионалов в индустрии туризма могут псковичи
24.06.2021, 15:246 Жителям Псковской области раздают подарки от Жириновского 24.06.2021, 15:230 Руководитель «Псковстройпроекта» получил медаль от президента России 24.06.2021, 15:101 Олег Брячак: «Справедливая Россия» будет вести предвыборную кампанию без агрессии 24.06.2021, 15:000 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Востребованность ИТ-специальностей»
24.06.2021, 14:576 Вопрос обязательной вакцинации работников ряда сфер прорабатывается - Александр Нестерук 24.06.2021, 14:520 Двух мужчин осудили за кражу трактора в Опочецком районе 24.06.2021, 14:4110 Алексей Севастьянов сделал прививку от коронавируса 24.06.2021, 14:230 В «Псковэнергосбыте» напомнили о формате передачи показаний в SMS
24.06.2021, 14:220 Отец ребенка-инвалида из Пустошки продал опасный спирт и получил штраф 24.06.2021, 14:201 Александр Нестерук: Псковичи вправе выбрать любую из российских вакцин от COVID-19 24.06.2021, 14:170 Tele2 рассказала о развитии подходов к взаимодействию с клиентами 24.06.2021, 14:136 В Кремле заявили, что избегающим вакцинации придется искать новую работу
24.06.2021, 14:110 «Сообразим на троих»: Партии на низком старте избирательной кампании. ВИДЕО 24.06.2021, 14:093 Олег Брячак: «Справедливая Россия» не ставит перед собой космических целей 24.06.2021, 14:000 Ключ к мечте 24.06.2021, 13:530 Фальшивые деньги поступили из районов в Псков и Великие Луки
24.06.2021, 13:480 Востребованность IТ-специальностей станет темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 24.06.2021, 13:371 Прилепин и Зюганов планируют обсудить создание коалиции между партиями 24.06.2021, 13:151 Четвертая волна коронавируса в Псковской области может начаться в сентябре 24.06.2021, 13:040 Начинается трансляция программы «Сообразим на троих»
24.06.2021, 12:4714 «Единая Россия» утвердила списки кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания 24.06.2021, 12:400 Мужчина утонул в Усвятском районе 24.06.2021, 12:314 Александр Козловский: «Единая Россия» может справиться с любыми вызовами 24.06.2021, 12:260 ПЛН-ТВ: Нужно ли в Пскове сократить рабочий день из-за жары?
24.06.2021, 12:253 Псковской области повезло с представителями ее интересов в СФ и Госдуме — Михаил Ведерников 24.06.2021, 12:101 Роспотребнадзор: Такого масштаба ПЦР-тестирований в истории еще не было 24.06.2021, 12:088 Андрей Турчак: Партии «Единая Россия» есть, с чем идти к людям 24.06.2021, 12:002 Подарок псковским дачникам: пять причин побывать в новом садовом центре
24.06.2021, 12:000 «Сообразим на троих»:  Партии на старте избирательной кампании 24.06.2021, 11:550 Политтехнолог: Сейчас политические партии бегают за кандидатами 24.06.2021, 11:420 Поломки автомобильного кондиционера: кто виноват и что делать? 24.06.2021, 11:385 Еще пять человек скончались в Псковской области из-за COVID-19
24.06.2021, 11:370 ВЦИОМ: Своей жизнью недоволен каждый третий россиянин среднего возраста 24.06.2021, 11:3110 Роспотребнадзор уточнил, при каких условиях в Псковской области введут локдаун 24.06.2021, 11:240 Иностранцы понесут уголовную ответственность за незаконный въезд в Псковскую область 24.06.2021, 11:191 В Госдуме предложили запретить самовыгул домашних животных
24.06.2021, 11:155 Ситуация с коронавирусом в Псковской области развивается по неблагоприятному сценарию - Александр Нестерук 24.06.2021, 11:023 Автобусы большого класса начнут курсировать в Великих Луках с 1 июля 24.06.2021, 11:001 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Ситуация с коронавирусом и вакцинацией в Псковской области» 24.06.2021, 11:001 Политолог: Мы на пороге глобальных изменений в раскладах политических сил
24.06.2021, 10:591 Спасение от жары: «Стройбаза на Алмазной» приглашает псковичей за самым необходимым этим летом 24.06.2021, 10:5711 Реплика Донецкого: Вакцинация и казус артиста Бероева 24.06.2021, 10:442 Пскович попался на краже алкоголя из магазина 24.06.2021, 10:137 Ситуация с коронавирусом и вакцинацией станет темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.