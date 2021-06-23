Происшествия

В Ленобласти три человека погибли при крушении вертолета Росгвардии

Вертолет потерпел крушение в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главк МЧС по региону.

«Поступила информация об упавшем вертолете Ми-8. На место выехали подразделения», - сказал собеседник агентства.

Потерпевший крушение в Ленинградской области Ми-8 принадлежал Росгвардии, уточнили в Северо-Западном округе Росгвардии.

«В Ленинградской области потерпел крушение транспортно-боевой вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии. По предварительным данным, экипаж в составе трех военнослужащих погиб», - сказали в ведомстве и добавили, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Транспортно-боевой Ми-8 считается одним из самых массовых вертолетов в российских силовых ведомствах. Экипаж - три человека.