Происшествия

Перебои с электроснабжением наблюдаются в ряде районов Псковской области

Перебои с электроснабжением наблюдаются в ряде районов Псковской области из-за прохождения грозового фронта. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.



Сигналы о нарушении электроснабжения и отключении электричества поступают из Себежского, Пустошкинского, Красногородского, Порховского и Великолукского районов. На местах оперативно работают бригады электриков, которые переключают потребителей на резервные линии и переводят важные социальные объекты на резервные источники питания.



Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф