Происшествия

Удар молнии стал причиной пожара в Пскове

Удар молнии стал причиной пожара в городе Пскове. Происшествие произошло в 8.10 24 июня в Транспортном переулке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, выгорела половина жилого дома, также он остался без кровли.

Кроме того, в 8.26 случился пожар на улице 8 Марта в городе Острове. Из-за короткого замыкания электропроводки выгорел чердак жилого дома.

По аналогичной причине сгорели жилой дом и хозпостройки в деревне Рожново Невельского района. Сообщение о пожаре поступило вчера в 18.06.