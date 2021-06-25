Происшествия

Электросамокат украли в Великих Луках

Электросамокат украли в Великих Луках 24 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Транспортное средство находилось у дома на улице Дружбы. А днем ранее из подъезда дома на улице Ставского неизвестный украл велосипед. Проводятся проверки.

Кражу велосипеда полицейские раскрыли в Новоржеве. 24 июня безработный мужчина 1965 года рождения зашел в сарай у дома на улице Германа и украл двухколесное транспортное средства. По данному факту возбудили уголовное дело.

Полицейские призвали не оставлять велосипеды без присмотра. «Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. А, значит, сбыть его злоумышленникам будет труднее. Как убеждает практика, все-таки безопаснее всего хранить двухколесные транспортные средства дома», - отметили в ведомстве.