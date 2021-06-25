Происшествия

Виновного в смертельном ДТП в Островском районе приговорили к лишению свободы

Военнослужащего приговорили к лишению свободы за смертельное дорожно-транспортное происшествие в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

26 января около 7.30 на 325-м километре автомобильной дороги Санкт-Петербург – Невель, управляя технически исправным автомобилем, военнослужащий выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с машиной под управлением мужчины, в которой находились восемь пассажиров. Водитель и пассажир скончались на месте ДТП, еще двум пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.

Военнослужащий признал вину полностью, раскаялся в содеянном, добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред.

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Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.