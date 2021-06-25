Происшествия

Попытку вывоза контрабандных сигарет пресекли псковские пограничники

Попытку незаконного перемещения через государственную границу РФ партии табачной продукции.пресекли псковские пограничники в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

При оформлении грузового автомобиля «Скания», следующего на выезд из России, проверяющие выявили скрытые от пограничного и таможенного контроля табачные изделия - более 5000 пачек сигарет. Контрабанду спрятали в технологических полостях багажных отделений легковых автомобилей, перевозимых автовозом.

Предварительная оценочная стоимость выявленной партии сигарет составила более 250 тысяч рублей.

«Табачная продукция изъята для проведения экспертизы и принятия соответствующего процессуального решения», - отметили в ведомстве.