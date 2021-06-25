Происшествия

Островичей наказали за воровство на железнодорожной станции

Мужчину и женщину в Островском районе суд наказал за кражу имущества с территории одной из железнодорожных станций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В июне 2019 года они прибыли к помещению дежурного по станции, где ломом сняли чугунный люк и его основание с колодца выхлопной системы дизель-генератора, обеспечивающего непрерывную подачу электроэнергии устройствам СЦБ. Похищенное островичи перенесли к своему дому, где разбили и продали в Острове.

А в апреле 2020 года с территории той же железнодорожной станции Островского района они украли отрезок рельса марки Р-65 длиной 5,5 метра, лежащего в откосе возле железнодорожного полотна. Островичи также перетащили его к дому, распилили и продали.

Общий ущерб, причиненный одной из дистанций пути Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД», превысил 5 тысяч рублей.

С учетом наличия в их действиях рецидива преступлений им назначили наказание в виде лишения свободы сроком 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда пока не вступил в законную силу.