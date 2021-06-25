Происшествия

В Великих Луках в домах на Октябрьском проспекте отсутствуют электричество и вода

В Великих Луках в домах на Октябрьском проспекте отсутствуют электричество и водоснабжение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили местные жители.

В Instagram-аккаунте «Подслушано Великие Луки» опубликовано видео, на котором запечатлели затопленный Октябрьский проспект возле дома №46.

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Кроме того, в городе сильный ветер повалил десятки деревьев, в том числе и на автомобили.

Фото и здесь и далее: Instagram-аккаунт «Подслушано Великие Луки»

Также ураган повредил кровли и фасады зданий.

Видео: Instagram-аккаунт «Подслушано Великие Луки»