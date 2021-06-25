В Великих Луках в домах на Октябрьском проспекте отсутствуют электричество и вода

В Великих Луках в домах на Октябрьском проспекте отсутствуют электричество и водоснабжение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили местные жители.
В Instagram-аккаунте «Подслушано Великие Луки» опубликовано видео, на котором запечатлели затопленный Октябрьский проспект возле дома №46.
Кроме того, в городе сильный ветер повалил десятки деревьев, в том числе и на автомобили.
Фото и здесь и далее: Instagram-аккаунт «Подслушано Великие Луки»
Также ураган повредил кровли и фасады зданий.
Видео: Instagram-аккаунт «Подслушано Великие Луки»