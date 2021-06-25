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В Великих Луках в домах на Октябрьском проспекте отсутствуют электричество и вода

25.06.2021 20:00|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках в домах на Октябрьском проспекте отсутствуют электричество и водоснабжение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили местные жители.

 

 

В Instagram-аккаунте «Подслушано Великие Луки» опубликовано видео, на котором запечатлели затопленный Октябрьский проспект возле дома №46. 

Кроме того, в городе сильный ветер повалил десятки деревьев, в том числе и на автомобили. 

Фото и здесь и далее: Instagram-аккаунт «Подслушано Великие Луки»

Также ураган повредил кровли и фасады зданий.

 

 

Видео: Instagram-аккаунт «Подслушано Великие Луки»

 

Теги: #великие луки #наводнение
Источник: Псковская Лента Новостей
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