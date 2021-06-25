Происшествия

Крыша здания рухнула на автомобили в Великих Луках

Крыша здания рухнула на автомобили на улице Ботвина в Великих Луках в результате ураганного ветра. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Кроме того, дерево упало на крышу автомобиля на Октябрьском проспекте (напротив COVID-центра) в Великих Луках. По предварительной информации, в автомобиле находились три человека, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

На Набережной Лейтенанта Шмидта, 1 повреждена газовая труба, в парке на набережной Александра Матросова упали деревья. Со слов очевидцев, в парке гуляли много людей, в том числе и с детьми. Есть пострадавшие.

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В Великолукском районе заблокирована региональная дорога «Великие Луки – Новосокольники». Трасса «Великие Луки – Невель» вблизи деревень Аничково и Опухлики завалена деревьями в результате урагана. Люди заблокированы на трассе, проезд отсутствует.

Кроме того, на озере Сорито на пляже заблокированы автомобили из-за падения деревьев. В районе деревни Суханово Великолукского района дорогу перекрыло упавшими деревьями, на данный момент водители собственными силами расчищают путь.

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Сотрудники МЧС и ПСО по городу Великие Луки полным составом работают над ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации