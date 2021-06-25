Происшествия

Более 700 населенных пунктов в Псковской области остаются без электроснабжения из-за урагана

Более 700 населенных пунктов в Псковской области остаются без электроснабжения из-за урагана. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«По югу Псковской области снова прошел сильный ураган. Без электроснабжения по всему региону остается более 700 населенных пунктов», - отметил он.

Михаил Ведерников рассказал, что корпус инфекционной больницы в Великих Луках был обесточен, сейчас питание обеспечивает дизель-генератор. «Его мощности не сразу хватило на запуск кислородной станции, но проблему оперативно решили. Дополнительно везут кислородные баллоны и второй генератор», - сообщил глава региона.

«Детская городская больница в Великих Луках также была обесточена – вода залила щитовую. Кроме того, поваленное ветром дерево упало на здание и оборвало провода у местной подстанции скорой медицинской помощи. Все вызовы переведены на Псков», - продолжил губернатор.

О множественных новых обрывах и поваленных деревьях сообщают также из Усвят, Пустошки, Бежаниц, Невеля, Дедовичей.

«Все ответственные службы переведены на борьбу с непогодой. К действующим бригадам (о них писал ранее) к утру присоединятся еще 17 из других регионов. Объем повреждений уточняется, оперативная обстановка меняется каждые полчаса. Ближе к ночи дам информацию по текущей ситуации и прогнозах по срокам ликвидации последствий», - добавил Михаил Ведерников.