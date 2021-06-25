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Происшествия

Михаил Ведерников назвал количество пострадавших от стихии в Псковской области

26.06.2021 01:04|ПсковКомментариев: 0

По состоянию на вечер пятницы без электричества остается около тысячи населенных пунктов Псковской области. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников. 

«К концу этого тяжёлого дня без электроснабжения остаются почти тысяча населённых пунктов. Энергетики, МЧС и пожарные работают по максимуму возможностей. Привлечено 138 бригад с техникой, к которым утром прибудет подкрепление из других регионов.

Повреждения масштабные. Восстановление однозначно займёт больше суток. Завтра после детальной оценки последствий стихии будет сделан точный прогноз по срокам работ.

Особенно пострадали Великолукский, Бежаницкий, Куньинский, Опочецкий, Себежский, Усвятский районы и город Великие Луки.

Наибольшие опасения вызывали медицинские учреждения, но с пациентами и персоналом везде всё в порядке.

В целом же обратились за медпомощью четверо пострадавших, один из них госпитализирован. Делаем всё возможное, чтобы максимально быстро устранить последствия стихии», - сообщил губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей
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