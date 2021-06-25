Михаил Ведерников назвал количество пострадавших от стихии в Псковской области

По состоянию на вечер пятницы без электричества остается около тысячи населенных пунктов Псковской области. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«К концу этого тяжёлого дня без электроснабжения остаются почти тысяча населённых пунктов. Энергетики, МЧС и пожарные работают по максимуму возможностей. Привлечено 138 бригад с техникой, к которым утром прибудет подкрепление из других регионов.
Особенно пострадали Великолукский, Бежаницкий, Куньинский, Опочецкий, Себежский, Усвятский районы и город Великие Луки.
Наибольшие опасения вызывали медицинские учреждения, но с пациентами и персоналом везде всё в порядке.
В целом же обратились за медпомощью четверо пострадавших, один из них госпитализирован. Делаем всё возможное, чтобы максимально быстро устранить последствия стихии», - сообщил губернатор.