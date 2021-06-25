Происшествия

«Заправочный» хулиган задержан в Великих Луках

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в хулиганстве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии, 25 июня экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» поступило сообщение, что на одной из АЗС на улице Гоголя, неизвестный мужчина выражается грубой нецензурной бранью в адрес работников и мешает осуществлять заправку автомобилей.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 50-летнего местного жителя.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.