Происшествия

Молодой человек украл электроинструменты из магазина в Пскове

27-летний молодой человек украл электроинструменты из магазина в Пскове 26 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 15.00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали молодого человека, который пронес через кассовый узел электроинструменты, при этом не заплатив за них. Сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.