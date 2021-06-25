Гдович получил условное лишение свободы за оплату покупок чужой картой

Житель Гдовского района получил условное лишение свободы за оплату покупок чужой банковской картой бесконтактным способом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.
Подсудимый нашел утерянную банковскую карту на одном из перекрестков города Гдова, но вместо того, чтобы принять меры к ее возвращению, он оплатил этой картой покупку товаров в магазинах города.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор суда пока не вступил в законную силу.