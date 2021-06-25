Происшествия

Гражданина Белоруссии отправили в колонию за изнасилование великолучанки

Гражданина Белоруссии отправили в исправительную колонию за изнасилование женщины в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В середине июня 2020 года мужчина находился по месту жительства совместно с потерпевшей. В ходе распития спиртных напитков между ними произошла ссора из-за отказа потерпевшей вступить с подсудимым в половую связь. В ответ на это он избил потерпевшую и насильно вступил с ней в половой контакт в естественной форме, а затем совершил с ней другие действия сексуального характера против ее воли, рассказали в ведомстве.

Великолукский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131, частью 1 статьи 132 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.