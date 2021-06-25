Происшествия

Великолучанина оштрафовали на 20 тысяч рублей за кражу с банковского счета

38-летнего жителя города Великие Луки привлекли к ответственности за кражу с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

18 августа в состоянии алкогольного опьянения мужчина обнаружил банковскую карту в продовольственном магазине и оплатил ею товары на общую сумму 1594 рубля.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учел наличие малолетнего ребенка у виновного, активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных потерпевшему в результате преступления, полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, а также его состояние здоровья – наличие у него хронического заболевания.

Суд пришел к выводу, что указанные обстоятельства являются исключительными. Подсудимому назначили наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.