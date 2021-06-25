Происшествия

Псковича во время купания обокрал 16-летний школьник

Школьника из Печор подозревают в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 27 июня в Печорах с берега карьерного водоема в микрорайоне «Майский» у жителя Псковского района, мужчины 1982 года рождения, украли рюкзак, в котором были деньги, сотовый телефон и водительское удостоверение. Выяснилось, что потерпевший на мотоцикле заехал туда искупаться, чем воспользовался неизвестный. Причиненный ущерб превысил 17 тысяч рублей.

Сотрудники МО МВД России «Печорский» установили личность подозреваемого. Им оказался школьник из Печор, которому накануне исполнилось 16 лет. Юноша дал признательные показания. Похищенное изъяли, возбудили уголовное дело. Идет расследование.