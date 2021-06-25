Происшествия

Два псковича похитили музыкальную установку из багажника автомобиля

Прокуратура Пскова утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей города Пскова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, т.е. за совершение кражи, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, 1 мая 2021 г. двое молодых людей, находясь у дома № 50 по ул. Труда города Пскова, после совместного распития алкогольных напитков решили совершить хищение из багажника автомобиля ВАЗ-21061 музыкальной установки, принадлежащей их знакомому.

Для реализации преступного умысла они распределили между собой роли. Один с помощью отвертки вскрыл крышку багажника и забрал музыкальную установку, а второй в это время следил за окружающей обстановкой, обеспечивая тайность их действий. С похищенным имуществом злоумышленники крылись с места совершения преступления, причинив потерпевшему материальный ущерб в размере 2 289 руб.

Данное преступление относится к категории средней тяжести и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Ранее молодые люди в 2019 и 2020 году совершили аналогичное преступление, за что отбывали наказание в виде обязательных и исправительных работ.