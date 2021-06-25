Происшествия

16-летняя девушка пропала в Великих Луках

16-летняя Татьяна Горюнова пропала в Великих Луках. 27 июня после 22.00 девушка ушла из дома на проспекте Ленина и не вернулась.

Фото: газета «Великолукская правда. Новости».

К ее поискам подключились сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 156 см, худощавого телосложения. Волосы носит всегда заплетенными в косу. Была одета в синие джинсы, серую в сеточку майку, возможно толстовку малинового цвета и черные кроссовки. Может представляться разными именами.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Татьяны Горюновой, просят обратиться по телефонам ОМВД России по городу Великие Луки: дежурная часть 8(81153)5-27-94 или +7(911)369-61-44.