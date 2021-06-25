Происшествия

Вступил в силу приговор дедовичскому мужчине с патронами в кармане пиджака

Вступил в законную силу приговор жителю Дедовичского района об ограничении свободы за хранение боеприпасов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В июне 2017 года подсудимый незаконно приобрел у знакомого патроны в количестве 34 штук, которые являются боеприпасами к спортивно-охотничьему нарезному огнестрельному оружию. Подсудимый незаконно хранил патроны у себя в квартире до момента обнаружения сотрудниками полиции.

Дедовичский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов). Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что боеприпасы подсудимый незаконно хранил у себя в квартире в кармане пиджака, пока их не обнаружила полиция.