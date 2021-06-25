Происшествия

Бородатый лжеэлектрик с женщиной и детьми обокрал пенсионера в Великолукском районе

В Великолукском районе неизвестные под видом электриков совершили у местного жителя кражу денег. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД Росси по Псковской области, по версии следствия, утром 1 июля в деревне Торчилово Великолукского района в дом по улице Загородной к 60-летнему сельчанину зашли незнакомые мужчина и женщина. Они представились электриками.

Незнакомцы поинтересовались, нет ли у хозяина проблем с электричеством после урагана, прошедшего недавно в южных районах области. Затем провели для вида некие манипуляции и ушли. А после этого пожилой мужчина, испытывающий проблемы со зрением, обнаружил, что у него из жилища исчезли 70 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в МО МВД России «Великолукский».

Сейчас полицейские в рамках возбужденного уголовного дела проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия. По свидетельствам очевидцев, приметы «гостей» следующие. Мужчина - на вид лет 30-35 с окладистой бородой. Его спутница ростом около 160 сантиметров. Судя по всему, приехали они на машине. Предположительно, «ВАЗ-2105» или «ВАЗ-2107» зеленого цвета. Причем, в салоне автомобиля жители деревни видели двух детей в возрасте примерно до пяти лет.

Не исключено, что эти мнимые электрики могут появиться и в других районах региона. С учетом этого всех граждан, которые стали жертвами данных лиц или располагают информацией о них, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.