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Воспитывающий ребенка «кладмен» в Великих Луках лишился свободы за 31 попытку сбыта наркотиков

32-летнего жителя Великих Лук, воспитывающего ребенка, приговорили к лишению свободы за 31 попытку сбыта наркотиков в составе организованной группы с использованием интернета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Весной 2019 года великолучанин переписывался в чате интернет-магазина с оператором и согласился войти в состав организованной группы в качестве «кладмена» (закладчика наркотических средств).

В период с июля по декабрь 2019 года за систематическое вознаграждение он совершил 31 особо тяжкое преступление по незаконному сбыту наркотических средств на территории Смоленской и Псковской областей. Так, в июле 2019 года великолучанин нашел соучастника преступления, который по его указанию забрал в Московской области закладку с оптовой партией наркотического средства в особо крупном размере и перевез в Великие Луки, чтобы передать подсудимому для последующей расфасовки по мелким партиям и организации «закладок». Но соучастника преступления задержали сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки, а наркотическое средство изъяли.

В конце ноября 2019 года, получив указания оператора, великолучанин забрал из тайника в городе Электросталь Московской области поступившую для реализации оптовую партию наркотического средства, которое расфасовал в упаковку, удобную для незаконного сбыта через тайники («закладки»).

Затем, действуя под руководством оператора, он разложил 29 пакетиков с наркотическим средством в тайники («закладки») на территории Смоленской области и в Невеле, а оставшиеся несколько пакетиков с наркотическим средством вез в Псков для подготовки тайника («закладки»), но сообщить оператору географические координаты, место расположения тайников с наркотическим средством не смог, поскольку отсутствовал интернет. Кроме того, мужчина по заданию оператора забрал из тайника находящееся у деревни Соловьи Псковского района наркотическое средство в особо крупном размере, которое собирался перевезти в Псков для последующего сбыта.

Довести преступление до конца великолучанин не смог, так как вечером 2 декабря 2019 года его задержали сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области у деревни Череха Псковского района.

Великолукский городской суд признал его виновным в совершении 31 преступления по статье 228.1 УК РФ. Мужчина раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступления, что суд признал в качестве смягчающих ему наказание обстоятельств по каждому преступлению. Также суд учел состояние его здоровья и наличие у него малолетнего ребенка.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.