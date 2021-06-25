Происшествия

Псковича задержали за попытку расплатиться в магазине фальшивой купюрой

Росгвардейцы задержали мужчину за попытку расплатиться в магазине пятитысячной купюрой с признаками подделки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Находясь на маршруте патрулирования 2 июля, сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получили сигнал «Тревога» из магазина на Рижском проспекте. Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что мужчина попытался расплатиться за товар пятитысячной купюрой, которая вызывала сомнение в подлинности. «Продавец проверила купюру на детекторе, который обнаружил фальшивку, и нажала кнопку тревожной сигнализации», - отметили в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии передали гражданина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.