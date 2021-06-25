Происшествия

Мужчина украл спиртное из магазина на Рижском проспекте в Пскове

Росгвардейцы задержали псковича, который совершил хищение из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

3 июля в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 29-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них. Сумма ущерба составила более 1500 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.