Происшествия

Неэксплуатируемое строение горело в Пскове

Неэксплуатируемое строение горело в Пскове 4 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 19.07 поступила информации о пожаре на улице Белинского. В строении 10 на 14 метров горел мусор на площади 4 кв. метра.

В 19.15 поступило сообщение о пожаре в Печорском районе. В деревне Новый Изборск горело двухэтажное строение 15 на 15 метров. Выгорел изнутри по всей площади второй этаж. Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Пострадавших нет.