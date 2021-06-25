Происшествия

В Стругокрасненском районе пенсионер ушел в лес 4 июля и не вернулся

Житель деревни Заозерье Стругокрасненского района ушел в лес 4 июля и не вернулся. Сообщение о пропаже 71-летнего Владимира Басова опубликовано в группе поискового отряда «ЛизаАлерт Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте»

Пропавший хромает на левую ногу. Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, лысый, серые глаза.

Во что был одет Владимир Басов, неизвестно. С собой имел зеленый рюкзак и плетеную корзину.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.