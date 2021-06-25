Происшествия

Псковичи украли двух телок

Двое жителей Псковского района украли двух телок из загона в деревне Мазино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Здоумышленники 1969 и 1988 годов рождения совершили кражу двух телок общим весом 800 килограммов, принадлежащих местному сельхозкооперативу, в период с 1 по 2 июля. Причиненный ущерб превысил 100 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками управления уголовного розыска УМВД, ОМВД России по Псковскому району и ГИБДД, была остановлена автомашина «Газель», на которой злоумышленники перевозили похищенных животных.

Подозреваемые дали признательные показания. По факту кражи возбудили уголовное дело.

А в Дедовичах из кассы магазина на улице Бундзена свободным доступом украли 182 тысячи рублей. В данном противоправном деянии подозревается житель Дедовичского района 1979 года рождения, который подрабатывал в этом магазине грузчиком. По данному факту также возбудили уголовное дело.

А в поселке Локня из помещения склада на улице Чайковского безработный 50-летний местный житель украл детали от автомашины «Урал» и 21 ленту от пиловочного станка. По предварительным данным, причиненный ущерб превысил 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, часть похищенного изъяли.