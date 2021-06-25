Происшествия

Пскович перевел мошеннику более миллиона рублей

64-летний пскович перевел мошеннику более миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчине позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он убедил жителя областного центра в том, что во избежание несанкционированного списания денежных средств ему необходимо оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. В итоге злоумышленник обманным путем завладел деньгами в сумме свыше миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

По аналогичной мошеннической схеме жительница Великолукского района 1980 года рождения после общения с мнимым банковским служащим лишилась 595 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.