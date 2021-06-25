Происшествия

Дновский суд вынес приговор охотнику за металлом

Дновский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняли в покушении на кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Вечером 18 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения при помощи найденной на территории чужого дома монтажки проник внутрь помещения и попытался обокрасть его. Из кухни подсудимый взял металлическую дверцу, комплект для печи (чугунный настил, два круга, два кольца). Из кладового помещения — металлическую коптильню, медные изделия общим весом 400 гр, металлический бак, сковороду, два казана с крышкой, закаточную машинку, сварочный аппарат, зарядное устройство, а также карбюратор, стартер от бензопилы, металлический чайник, металлический почтовый ящик. Общая стоимость украденного составила более 12 000 рублей.

Указанное имущество подсудимый складировал на веранде дома с целью дальнейшей его транспортировки и реализации. Однако на месте преступления его застигли и задержали сотрудники полиции.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок один год условно с испытательным сроком на один год и шесть месяцев с возложением ряда обязанностей, способствующих его исправлению. Приговор суда пока не вступил в законную силу.