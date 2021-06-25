Происшествия

Потерявшийся в стругокрасненском лесу мужчина найден родственниками

Потерявшийся в лесу мужчина найден родственниками. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 5 июля в 12.20 поступила заявка на поиски мужчины, потерявшегося в лесу в Стругокрасненском районе в районе деревни Заозерье.

На поиски выезжала поисково-спасательный отряд Пскова. В 21.00 мужчина обнаружен родственниками.

Как сообщалось ранее, житель деревни Заозерье Стругокрасненского района ушел в лес 4 июля и не вернулся. Сообщение о пропаже 71-летнего Владимира Басова опубликовано в группе поискового отряда «ЛизаАлерт Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».