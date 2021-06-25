Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Плати за электричество онлайн И получай подарки
Модно и практично
Профсоюзный акцент
Планово и без рисков
БОПЭТ цифры и факты
дело превыше всего
«Зенча» идем на завод
Зеленый сигнал Не значит безопасно
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 25.06.2021 10:294 Тонувший в реке Великой в Пскове ребенок скончался в реанимации 06.07.2021 08:450 Потерявшийся в стругокрасненском лесу мужчина найден родственниками 05.07.2021 21:460 Неизвестный разбил казаном лобовое стекло автомобиля в Пскове 05.07.2021 19:330 Бывшая пожарная часть загорелась в Пыталово 05.07.2021 17:380 Дновский суд вынес приговор охотнику за металлом 05.07.2021 16:250 Пскович перевел мошеннику более миллиона рублей
 
 
 
Самое популярное 03.07.2021 20:298 Псковский инфекционист рассказала, какой вакциной лучше привиться от COVID-19 30.06.2021 18:0610 Прокуратура начала проверку после обращения псковича на прямую линию с Путиным 05.07.2021 11:233 В сквере на Четырех углах умер 46-летний мужчина 29.06.2021 11:3714 Александр Коновалов покинул пост заместителя главы администрации Пскова 01.07.2021 15:402 Прохладную середину лета обещают в Псковском гидрометцентре
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Потерявшийся в стругокрасненском лесу мужчина найден родственниками

06.07.2021 08:45|ПсковКомментариев: 0

Потерявшийся в лесу мужчина найден родственниками. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 5 июля в 12.20 поступила заявка на поиски мужчины, потерявшегося в лесу в Стругокрасненском районе в районе деревни Заозерье.

На поиски выезжала поисково-спасательный отряд Пскова. В 21.00 мужчина обнаружен родственниками.

Как сообщалось ранее, житель деревни Заозерье Стругокрасненского района ушел в лес 4 июля и не вернулся. Сообщение о пропаже 71-летнего Владимира Басова опубликовано в группе поискового отряда «ЛизаАлерт Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Теги: #ГУ МЧС России по Псковской области #Стругокрасненский район #потерявшиеся в лесу
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас рост цен на продукты питания?
В опросе приняло участие 196 человек
06.07.2021, 09:020 «Форд» оказался на тротуаре в Пскове из-за лопнувшего колеса. ФОТО 06.07.2021, 08:580 Молодой человек и девушка пострадали при опрокидывании автомобиля под Псковом 06.07.2021, 08:500 Псковичку возмутила некорректная иллюстрация на инфостенде в городе 06.07.2021, 08:450 Потерявшийся в стругокрасненском лесу мужчина найден родственниками
06.07.2021, 08:341 Соцгородок в Пскове строят без касок и страховки 06.07.2021, 08:280 В России обновили федеральные стандарты начального образования 06.07.2021, 08:150 Псковские архивисты рассказали, как попасть в читальный зал 06.07.2021, 08:000 Ученые ожидают 22 новые мутации коронавируса в ближайшие четыре месяца
06.07.2021, 07:570 Автомобиль попал в ДТП на улице Чудской в Пскове 06.07.2021, 07:450 Фермерам разрешат реализовывать продукцию с поля 06.07.2021, 07:290 Банки рекомендовали предпринимателям согласовывать необычные сделки 06.07.2021, 07:150 COVID-19 гипотетически может протекать легче у аллергиков - Роспотребнадзор
06.07.2021, 07:001 В 2024 году средний размер пенсии в России превысит 20 тысяч рублей 06.07.2021, 00:050 Более 1900 человек в Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 за сутки 05.07.2021, 22:472 Юлия Пересильд рассказала о детстве, проведенном в Пскове 05.07.2021, 22:160 Оборудование для допобразования почти на миллион рублей завезли в себежскую школу
05.07.2021, 22:002 Энто как же, вашу мать, извиняюсь, понимать? 05.07.2021, 21:460 Неизвестный разбил казаном лобовое стекло автомобиля в Пскове 05.07.2021, 21:351 Более 100 детей в Псковской области перевели на самоизоляцию 05.07.2021, 21:182 Путин подписал закон об удалении из интернета порочащей честь граждан информации
05.07.2021, 21:010 Молодого человека госпитализировали после ДТП в Пустошке 05.07.2021, 20:450 Квалифицированную электронную подпись псковские предприниматели могут получить в налоговой 05.07.2021, 20:167 Реплика Донецкого: Дневник ковидных наблюдений 05.07.2021, 19:540 Более 13 тысяч вакцин доставят в Псковскую область
05.07.2021, 19:330 Бывшая пожарная часть загорелась в Пыталово 05.07.2021, 19:112 80-летняя автолюбительница сбила мотоциклиста в Порхове 05.07.2021, 18:500 Этап Кубка по ралли состоялся в Псковской области 05.07.2021, 18:180 Псковские школьники принимают участие в финале конкурса «Большая перемена» в Артеке
05.07.2021, 18:100 Псковские общественники сразились в стрелковом турнире 05.07.2021, 17:560 До 30 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 6 июля 05.07.2021, 17:470 Псковичей приглашают на видеолектории о человеколюбцах и брошенной молодежи 05.07.2021, 17:460 Еврокомиссия не согласна с новым российским законом о виноделии
05.07.2021, 17:380 Дновский суд вынес приговор охотнику за металлом 05.07.2021, 17:282 Псковское МЧС: Реакция водителя при встрече с диким животным играет не последнюю роль 05.07.2021, 17:180 Весь июль в Империале будут действовать скидки на творог и другие продукты «Прасковьи Молочковой» 05.07.2021, 17:120 Дорогу Першино – Ваши в Великолукском районе делают безопасной благодаря нацпроекту
05.07.2021, 17:071 В Кремле прокомментировали приостановку поставок шампанского в Россию 05.07.2021, 16:590 Житель Пустошкинского района: Борщевик изживает людей из деревни 05.07.2021, 16:560 Полиция остановила нетрезвого псковича за рулем ВАЗа 05.07.2021, 16:490 Пскович стал серебряным призером чемпионата России по пара-гребле
05.07.2021, 16:440 Высокая пожарная опасность ожидается в Псковской области 6 и 7 июля 05.07.2021, 16:400 В Печорском районе продолжается реконструкция дороги по программе приграничного сотрудничества 05.07.2021, 16:390 Сбер первым в России получил статус глобального аккредитованного работодателя ACCA 05.07.2021, 16:250 Пскович перевел мошеннику более миллиона рублей
05.07.2021, 16:210 Итоги первенства по шахматам среди городов и районов подвели в Псковской области 05.07.2021, 16:050 Виртуальный концертный зал и IT-куб планируют открыть в Великих Луках 05.07.2021, 15:526 В России станет на 2056 прокурорских работников больше 05.07.2021, 15:436 Псковичи украли двух телок
05.07.2021, 15:340 Пыталовский суд обязал директора организации возместить ущерб в 5 млн за вывоз леса 05.07.2021, 15:220 Псковичам предлагают сыграть в «Живые шахматы» на свежем воздухе 05.07.2021, 15:121 Команда «Горводоканала» стала серебряным призером футбольного турнира «Вызов» 05.07.2021, 15:070 МЧС предупреждает псковичей о наступлении аномальной жары
05.07.2021, 14:477 Псковичам предложили купить истребитель пятого поколения за 2,5 млрд рублей 05.07.2021, 14:440 Дновский грибник угнал гусеничный трактор 05.07.2021, 14:410 В Псковской области прошло первое обучение наблюдателей для проведения выборов 05.07.2021, 14:350 «Постскриптум»: Об избирательном марафоне и реанимации «Деловой России». ВИДЕО
05.07.2021, 14:3414 Вакцину «Спутник V» начали испытывать на подростках в Москве 05.07.2021, 14:290 ООН признала соцпрограмму МТС одной из лучших практик устойчивого развития в мире 05.07.2021, 14:131 В Стругокрасненском районе пенсионер ушел в лес 4 июля и не вернулся 05.07.2021, 14:100 В Госдуму внесли законопроект о защите водителей от необоснованных штрафов с камер
05.07.2021, 14:014 Псковский губернатор распорядился подготовить предложения по празднованию 350-летия Петра I 05.07.2021, 13:4016 Непривитые будут замаливать свой грех всю жизнь — представитель РПЦ 05.07.2021, 13:301 «Ниссан» и «Рено» столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 05.07.2021, 13:180 Следственный комитет проводит проверку по факту смертельного ДТП в Псковском районе
05.07.2021, 13:090 В Пскове наградили участников конкурса рисунков «Спасти планету можешь ты!». ФОТО 05.07.2021, 13:052 В правительстве обсуждают повышение налогов на 400 млрд рублей 05.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 05.07.2021, 12:551 Месячник «Армия против наркотиков!» провели в Псковской области
05.07.2021, 12:370 «Постскриптум»: Об избирательном марафоне и реанимации «Деловой России» 05.07.2021, 12:310 Любопытный полицейский раскрыл кражу люков в Острове 05.07.2021, 12:206 В партии «Новые Люди» рассказали, что даст их победа на выборах в областное Собрание 05.07.2021, 12:123 30-градусная жара вернется в Псковскую область 7 июля
05.07.2021, 12:000 Эстония может закрыть границу с Россией из-за ситуации с COVID-19 05.07.2021, 11:480 Наезд на лося в Гдовском районе обернулся последствиями для обеих сторон 05.07.2021, 11:420 Еще два человека умерли от COVID-19 в Псковской области 05.07.2021, 11:233 В сквере на Четырех углах умер 46-летний мужчина
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.