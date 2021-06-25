Происшествия

В Пскове горел цех на улице Новаторов

В Пскове горел цех на улице Новаторов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, это произошло 5 июля в 18.13.

В помещении сухого цеха размером 12 на 40 метров выгорела стена на площади 16 кв. метров и кровля на площади 4 кв. метра. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении неустановленного лица.

5 июля произошло еще несколько пожаров.

В 16.33 в Пыталово на улице Горького в неэксплуатируемом строении 11 на 15 метров выгорели изнутри три помещения на площади 30 кв. метров. Предположительно причиной пожара было неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

По этой же причине в 20.28 в поселке Кунья на улице Бурая сгорели жилой дом, баня и сарай. А В Великих Луках на улице Новосокольнической горело неэксплуатируемое строение 3 на 4 метра. Сгорел мусор на площади 3 квадратных метра.