Происшествия

Острович-рецидивист оказался в колонии из-за кражи печного настила и болгарки

Жителя Островского района отправили в исправительную колонию особого режима за кражу из дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В апреле мужчина подошел к дому, расположенному в деревне Заборовье Островского района, и при помощи металлического прута сорвал навесной замок на входной двери, ведущей в дом, а также вырвал металлический штырь с цепью с двери, ведущей в жилую часть дома. Из дома злоумышленник украл печной настил, триммер и болгарку на общую сумму 6700 рублей.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище).

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца. При назначении наказания, отягчающим обстоятельством признали особо опасный рецидив преступлений. Приговор суда пока не вступил в законную силу.