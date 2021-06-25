Происшествия

57 псковичей погибли в пожарах за прошедшие полгода

2573 пожара в Псковской области за прошедшие 6 месяцев нанесли материальный ущерб жителям региона в размере 11 миллионов 285 тысяч рублей и забрали жизни 57 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России региона.

Травмы в результате пожаров получили 28 человек.

Среди причин пожаров спасатели выделяют: неосторожное обращение с огнем – 2173 случая; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 151 случай; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 148 случаев; происшествия на транспорте – 38 случаев; поджоги – 43 случая; иные – 20 случаев.

В городах и райцентрах Псковской области сотрудники МЧС зарегистрировали 846 пожаров, которые нанесли ущерб местным жителям в размере 2 миллиона 189 тысяч рублей. В результате возгораний погибло 19 человек, из них 7 - в нетрезвом виде.

В сельской местности за истекший период зарегистрировано 1727 пожаров, материальный ущерб от которых составил 9 миллионов 095 тысяч рублей. Пожары обернулись гибелью для 38 человек, из них 7 были в нетрезвом виде.

Пожары в жилых постройках унесли жизни 94,74% от общего числа погибших и нанесли ущерб в размере 7 миллионов 960 тысяч рублей.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем – 302 случая; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 138 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 117 случаев; поджоги – 25 случаев; на транспорте – 10 случаев; иные – 14 случаев.

Таким образом, за 6 месяцев на территории Псковской области пожары уничтожили 276 строений; 2250,9 кв. м площадей; 24 единицы автотранспорта. Они унесли жизни 19 человек пенсионного возраста; 31 человека без определенного рода деятельности; 4 рабочих и 3 инвалидов.

Отметим, что во время пожаров сотрудники МЧС спасли 361 человека; материальные ценности на сумму 34 миллиона 074 тысячи рублей; 594 строения и 5 автомашин.