Происшествия

Мужчина украл велосипед на площади Ленина в Пскове

Мужчина 1973 года рождения украл велосипед на площади Ленина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла в период с 4 по 5 июля. Велосипед находился на парковке. Безработный злоумышленник украл его, повредив страховочные тросики.

Пскович дал признательные показания. По данному факту возбудили уголовное дело, велосипед изъяли.

Еще одну кражу велосипеда, которую совершил 32-летний безработный, раскрыли в Великих Луках. Похищенное транспортное средство изъяли.

«Кражи велосипедов отмечены также в Псковском районе. И эти примеры, к сожалению, далеко не единичные», - добавили в пресс-службе.