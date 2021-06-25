Происшествия

Великолукские полицейские установили личность «Лжеэлектрика»

Полиция раскрыла ранее совершенную кражу денег у 60-летнего жителя деревни Торчилово Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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Утром 1 июля к пожилому мужчине в дом на улице Загородной зашли неизвестные лица, которые представились электриками. Незнакомцы поинтересовались, не возникло ли у хозяина проблем с электричеством после урагана, прошедшего недавно в южных районах области.

После их ухода пожилой мужчина, у которого есть проблемы со зрением, обнаружил, что у него исчезли, как сейчас установлено, около 50 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в МО МВД России «Великолукский».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить гражданку, подозреваемую в совершении данного противоправного деяния. Ей оказалась безработная и ранее судимая жительница Великих Лук 1994 года рождения. Она дала признательные показания.

Полицейские изъяли автомобиль ВАЗ-2105, который использовался фигуранткой. Проводится расследование. Уточняются все обстоятельства произошедшего.