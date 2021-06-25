Происшествия

Двое азиатов попытались незаконно пересечь границу в Себежском районе

Пограничники пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы России в Себежском районе группой лиц в обход установленных международных пунктов пропуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Казинка пограничники задержали двух иностранных граждан, следовавших к линии границы на такси. Установлено, что иностранцы, являющиеся жителями одной из стран Южной Азии. Они планировали незаконно пробраться в сопредельное государство для дальнейшего следования в страны Евросоюза с целью поиска лучших условий жизни.

В настоящее время правонарушителей задержали на срок до 48 часов для выяснения всех обстоятельств правонарушения и принятия соответствующего правового решения.