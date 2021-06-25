Происшествия

Избитый знакомым стружанин стал психически больным

Жителя Стругокрасненского района признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровья знакомому. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

28 декабря 2019 года потерпевший оскорбил друга подсудимого. В ходе ссоры мужчина не менее трех раз ударил потерпевшего по голове. Последний получил тяжкий вред здоровью, повлекший психическое расстройство в виде органической деменции в связи с травмой головного мозга.

6 июля текущего года Стругокрасненский районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года.

Подсудимый в судебном заседании свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном, а также выплатил законному представителю потерпевшего 5000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.