Происшествия

В Печорах мужчина спас из воды тонущую девушку по дороге на рыбалку

Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, вытащил успевшую наглотаться воды девушку из озера, расположенного в конце улицы Малая Пачковка в Печорах. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Фото: газета «Печорская правда»

Инцидент произошел 5 июля между 21:00 и 22:00. По словам мужчины, он шел ловить раков и заметил тело девушки в воде. Не растерявшись, он сумел оказать ей первую медицинскую помощь: освободил ее легкие от воды, затем вызвал скорую помощь.

О себе он сообщил только то, что его зовут Константин.

После осмотра фельдшер установил, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.