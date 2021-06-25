Происшествия

Псковская таможня выявила немаркированные сигареты на 21 млн рублей

В первом полугодии 2021 года сотрудники Псковской таможни выявили 8 фактов ввоза крупных партий сигарет, не маркированных акцизными марками России. Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, более 420 тысяч пачек сигарет, незаконно ввезенных на территорию России из Белоруссии, таможенники обнаружили в транспортных средствах на юге области. Общая стоимость изъятых сигарет превышает 21 млн рублей.

Инфографика: Псковская таможня

За аналогичный период прошлого года таможенники выявили незаконное перемещение 2 партий сигарет, общим количеством 288,5 тысяч пачек на сумму 14,5 млн рублей.

«Перевозчики зачастую пытаются выдать сигареты за другой товар, указанный в товаросопроводительных документах, используя "товары прикрытия" и разную упаковочную тару, – рассказал начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Альберт Скосырев. – В наше поле зрения попадают автомобили различной грузоподъемности, под управлением как граждан Республики Беларусь, так и наших соотечественников».

Кроме того, сотрудники таможни, УМВД России по Псковской области, регионального управления Роспотребнадзора на постоянной основе проводят совместные проверочные мероприятия на внутреннем рынке, выявляя и изымая из торгового оборота незаконно ввезенную табачную продукцию. За 6 месяцев текущего года из торговых точек области изъяли более 13 тысяч пачек немаркированных акцизными марками России и сигарет белорусского производства.