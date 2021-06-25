Происшествия

19-летняя девушка погибла в ДТП в Печорском районе. ФОТО

19-летняя девушка погибла в ДТП в Печорском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: группа ОГИБДД МО МВД России «Печорский» «ВКонтакте»

ДТП произошло рано утром сегодня, 7 июля. Водитель автомобиля «Ауди», 19-летняя девушка, не справилась с управлением, съехала в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся. Водитель погибла на месте ДТП. Кроме того, в машине находилась еще одна девушка 2002 года рождения. Она не пострадала.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.