Происшествия

Псковича отправили в колонию за удар ножом в живот женщине

Псковича отправили в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью женщине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В период с 27 по 29 сентября 2020 года подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на почве ранее сложившихся личных неприязненных отношений нанес женщине удар ножом в область нижней левой части живота.

Псковский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Мужчине назначали наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.