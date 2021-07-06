Происшествия

24 удара ножом: псковичку будут судить за убийство собутыльника

38-летняя жительница Пскова предстанет перед судом за убийство и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 21 сентября 2020 года обвиняемая, находясь в гостях в одном из домов на улице Красноармейской в Пскове, в ходе распития спиртных напитков ударила одного из участников застолья ножом голову, причинив легкий вред здоровью.

А 25 октября 2020 года, в процессе застолья в одном из домов на той же улице, обвиняемая в ходе ссоры нанесла своему оппоненту 24 удара ножом, преимущественно в область шеи, а также множество ударов руками по лицу, туловищу и другим частям тела. В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

Изучение личности показало, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человеку, в том числе со смертельным исходом, и убийство.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направили прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд.