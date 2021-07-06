Происшествия

Четыре раза поджигали за ночь мусорные контейнеры на одной улице в Великих Луках

Четыре раза поджигали за ночь мусорные контейнеры на одной улице в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 03.52 8 июля поступило сообщение о возгорании мусорных контейнеров по адресу: г. Великие Луки, ул. Гоголя, 11. Горели пластиковые мусорные контейнеры.

В 04.40 загорелись два мусорных контейнера по адресу: Великие Луки, ул. Гоголя, 14.

В 04.50 горели еще два пластиковых контейнера на той же улице у дома №15.

В 05.09 поступило сообщение о возгорании в металлическом мусорном контейнере по адресу: г. Великие Луки, ул. Гоголя 13.

Предположительная причина пожара во всех случаях - поджог.