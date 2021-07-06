Происшествия

Жилой дом сгорел в Новом Изборске

Жилой дом сгорел в Новом Изборске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пожаре в Новоизборской волости Печорского района поступила 8 июля в 01.53.

В жилом доме на улице Октябрьская сгорела кровля по всей площади. Огнем повреждены стены на площади 100 кв. метров. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасено две хозяйственные постройки.

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Еще один пожар произошел 7 июля в 21.02 в Великих Луках. На улице Пескарева горела бесхозная постройка. В рядом стоящей постройке огнем повреждена стена. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.